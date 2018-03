Índia planeja adotar batata transgênica contra a fome O cultivo, para fins comerciais, de uma batata transgênica que contém nutrientes normalmente ausentes na dieta das populações mais pobres deve ser aprovado na Índia nos próximos seis meses. A chefe do departamento de Biotecnologia do governo indiano, Manju Sharma, disse que a batata seria dada de graça para milhões de crianças pobres, em escolas públicas, a fim de reduzir o problema da desnutrição no país. A batata contém um terço a mais de proteína em relação à batata comum, incluindo nutrientes essenciais de alta qualidade. Ela foi criada com a adição de um gene da planta amaranto, rica em proteína, ao código genético da batata. Críticos da iniciativa dizem que o plano é arriscado e ingênuo ? e que será usado como propaganda para promover os méritos dos transgênicos na Índia. As informações são do site da BBC em português. Para ler o noticiário da BBC, que é parceira do estadao.com.br, clique aqui.