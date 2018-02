Índia planeja testar míssil com alcance de 5 mil km O cientista chefe militar da Índia, V.K. Saraswat, afirmou hoje que seu país planeja testar em no máximo um ano um míssil capaz de atingir alvos a mais de 5 mil quilômetros de distância. Esse tipo de artefato tem a capacidade de transportar ogivas nucleares. "A próxima série de mísseis é a Agni-V, que já foi projetada e caminha para seu primeiro teste de voo em até um ano", disse Saraswat, durante entrevista coletiva. As informações são da Dow Jones.