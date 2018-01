Índia pretende ter seu primeiro submarino nuclear até 2012 A Índia pretende fortalecer sua capacidade militar com um primeiro submarino nuclear até 2012 e aumentar este número a cinco até 2025, segundo a edição de nesta segunda-feira, 19, do jornal The Times of India. O jornal, que cita fontes ligadas ao projeto, detalha que o Orçamento destinado à construção do submarino subiu 30% em relação ao que era inicialmente previsto, 140 bilhões de rúpias (US$ 3,176 bilhões). O programa para a construção destes submarinos foi criado em 1983, mas teve um "longo atraso" devido a vários problemas técnicos, relacionados, principalmente, com a tecnologia de água leve a pressão. A Índia buscou então a colaboração da Rússia, segundo o jornal, que acrescenta que o país conta também com ajuda de França, Israel e Alemanha. O objetivo deste programa é assegurar uma boa capacidade de resposta bélica. A Índia mantém uma corrida armamentista com o vizinho Paquistão, a outra potência nuclear do Sul da Ásia, com quem tem relações conturbadas desde a independência dos dois países do Reino Unido, em 1947.