India procura avião militar desaparecido com 12 pessoas

As forças de segurança da Índia retomaram nesta quarta-feira, 10, as buscas ao avião com 12 militares a bordo que desapareceu nesta terça-feira, na região nordeste do país, nas proximidades da fronteira com a China.

O bimotor AN-32 desapareceu pouco depois de decolar de uma base em Arunachal, região também disputada pela China.

"Dois helicópteros fazem parte das buscas ao avião desaparecido, que tem sido prejudicada pelo mau tempo. Durante a noite foram utilizados equipamentos de visão noturna, porém sem resultado", relatou uma fonte militar para a agência indiana IANS.

A região de Arunachal fica próxima da Caxemira, o principal litígio fronteiriço entre os dois gigantes asiáticos, que já entraram em guerra, em 1962, pelo controle da área. Nos últimos anos, embora os países tenham feito várias rodadas de discussões sobre o assunto, ainda não chegaram a um acordo sobre a fronteira.