Índia proíbe entrada de vôos do Paquistão A Índia proibiu hoje a entrada de vôos da companhia aérea paquistanesa em seu território e anunciou que reduzirá pela metade o pessoal de ambas as embaixadas. Ao fazer o anúncio, o ministro do Exterior da Índia, Jaswant Singh, acusou o Paquistão de apoiar terroristas e de "enganar a comunidade internacional".