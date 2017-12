Índia propõe patrulha conjunta na região da Caxemira O primeiro-ministro indiano, Atal Behari Vajpayee, propôs nesta quarta-feira, no Casaquistão, organizar uma patrulha conjunta com o Paquistão na região da Caxemira, área disputada entre os dois países. "Se o Paquistão decidir não apoiar as incursões de rebeldes islâmicos, poderemos iniciar uma patrulha conjunta ao longo da fronteira", afirmou Vajpayee no encerramento da Conferencia de Interação e Criação de Medidas de Confiança da Ásia (CICA), que contou com a participação de 16 nações, em Almaty, no Casaquistão.