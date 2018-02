Índia propõe retomar relações bilaterais com Paquistão A Índia propôs a retomada nas negociações bilaterais com o Paquistão, segundo informou hoje a agência de notícias Press Trust of India. O governo indiano sugeriu contatos entre os ministros de Relações Exteriores dos dois países para discutir o extremismo islâmico e outros assuntos. "A Índia ingressará nas discussões com uma postura aberta e positiva e abordará todos os temas relevantes", diz o despacho da agência, que cita fontes anônimas no governo.