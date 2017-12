Índia propõe união com Paquistão para monitorar fronteira O primeiro-ministro da Índia, Atal Bihari Vajpayee, rejeitou mais uma vez a proposta de diálogo até que o Paquistão evite a infiltração de terroristas islâmicos pela fronteira da Caxemira. Mas, ao mesmo tempo, sugeriu que a Índia apoiaria a idéia de esforço conjunto de monitoração, com o Paquistão, da fronteira, sem intereferência de uma terceira parte na operação. Vajpayee referiu-se às informações de que a Grã-Bretanha e os EUA teriam proposto ajudar a monitorar a linha de controle que divide a província himalaia entre os dois países. Separadamente, o presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, disse que seu país quer a desaceleração do conflito na região da Caxemira e que gostaria de iniciar o diálogo com a Índia em torno da disputa. Ele não fez menção à proposta do premier indiano de monitoração conjunta. O Departamento de Relações Exteriores deve responder mais tarde. O conflito na linha de controle e na fronteira internacional continuou nesta quarta-feira. Segundo a polícia indiana, seis militantes islâmicos suspeitos foram mortos em ataques contra seus esconderijos.