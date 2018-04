Índia quer acabar até 2012 com o hábito de defecar ao ar livre A Índia pretende erradicar até 2012 o hábito de defecar nas ruas, construindo banheiros para centenas de milhões de pobres e sem-teto, bem antes do prazo global para essa meta, segundo um ministro. Estima-se que 2,6 bilhões de pessoas no mundo, um terço da população global, não tenham acesso a latrinas adequadas, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mais de metade delas vive na Índia e na China. Especialistas dizem que na Índia há 700 milhões de pessoas nessas condições. O hábito de defecar ao ar livre pode contaminar mananciais e difundir doenças como a diarréia, que mata milhares de pessoas por ano. A ONU tem como meta o fornecimento de saneamento básico universal até 2015. "Até 2012, a Índia estará livre da defecação ao ar livre e atenderá aos compromissos internacionais a esse respeito", disse o ministro do Desenvolvimento Rural, Raghuvansh Prasad, na cúpula sobre higiene sanitária, na noite de quarta-feira. Especialistas de 40 países participam dessa conferência, destinada a encontrar formas para que todas as pessoas do mundo tenham acesso ao saneamento básico. Prasad disse que a Índia vai destinar 10 bilhões de rúpias (255 milhões de dólares) para projetos de saneamento rural neste ano, um aumento de 43 por cento em relação a 2006. Cerca de meio milhão de indianos se dedicam a limpar fossas e retirar excrementos humanos em sacos, em lugares onde não há saneamento. Esse material costuma ser jogado em lixões, segundo especialistas. A prática é proibida, mas permanece devido à falta de outros empregos e de redes de esgoto adequadas. (Por Onkar Pandey)