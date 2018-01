Índia realiza novo teste com míssil terra-ar Trishul A Índia realizou neste domingo, com sucesso, um novo teste do míssil terra-ar de fabricação própria Trishul, informaram fontes do Ministério da Defesa. O teste aconteceu às 11h50 (3h20 de Brasília) de uma plataforma móvel na base de Chandipur, localizada no estado oriental de Orissa, litoral do Golfo de Bengala. O míssil foi lançado contra um avião micro-ligeiro a uma distância de nove quilômetros, alcance máximo deste projétil. O Trishul, que alcança uma velocidade supersônica, mede três metros de comprimento e dois de diâmetro, sendo capaz de transportar uma cabeça de 15 quilos. O Ministério informou diversos testes com o míssil Trishul, desenvolvido em três versões, para operações do Exército, das Forças Aéreas e da Marinha. Além disso, o míssil conta com um sistema de controle de altitude que lhe permite voar muito baixo antes de atingir seu alvo. Dentro de sua corrida armamentista com o Paquistão e a China, a Índia desenvolveu nos últimos anos mísseis de curto, médio e longo alcance, alguns deles com capacidade para carregar ogivas nucleares.