Índia recebe Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável

O primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, inaugurou nesta quinta-feira a Cúpula sobre Desenvolvimento Sustentável de Nova Délhi, que será o primeiro grande encontro desde o acordo climático de Bali, e que é assistida por cinco chefes de Estado e de Governo. "A mudança climática é uma grande preocupação e a Índia estará na primeira linha de batalha", disse Singh, que afirmou que o aquecimento global representa uma "crise humana coletiva" que exige como resposta o "aumento da solidariedade". Viajaram a Nova Délhi os presidentes da Islândia e Maldivas, os primeiros-ministros da Dinamarca, Noruega e Finlândia, quatro ex-chefes de estado e de Governo e 10 ministros. O encontro, realizado anualmente, servirá para que os representantes políticos discutam os riscos das emissões poluentes, o aumento do nível do mar e os efeitos da mudança climática. A Cúpula de Desenvolvimento Sustentável é a primeira grande reunião desde a Conferência da ONU sobre Mudança Climática, realizada em Bali (Indonésia), em dezembro, na qual se alcançou um acordo final para tomar medidas de redução de emissões de dióxido de carbono. Com uma duração de três dias, a conferência é organizada pelo Instituto de Energia e Recursos, dirigido por Rajendra Pachauri, que também lidera o Painel Intergovernamental para a Mudança Climática. "A mudança climática ocorre porque o mundo não segue um desenvolvimento sustentável. Necessitamos de uma política mundial", disse Pachauri na inauguração.