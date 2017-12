Índia recorre à OMC contra o Brasil A Índia vai recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as barreiras do Brasil à importação de sacos fabricados com juta. De fibra resistente, o produto é utilizado para embalar matéria-prima, principalmente o café, para exportação. Após investigação conduzida pela Secretaria de Defesa Comercial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o governo decidiu aplicar direitos compensatórios ao produto indiano. Para os técnicos brasileiros, a Índia estaria praticando dumping na venda do produto. O saco de juta chegaria ao Brasil com preços inferiores aos da própria Índia, causando dano à indústria nacional. Os indianos alegam que os documentos utilizados na análise de dano foram falsificados por empresas brasileiras com dificuldades em vender o produto.