Índia refuta negociações de paz se Paquistão mantiver relações com separatistas da Caxemira A Índia vai cancelar as negociações de paz previstas com o Paquistão se seu principal conselheiro de segurança insistir em reuniões com líderes separatistas da Caxemira, disse o ministro das Relações Exteriores da Índia, Sushma Swaraj, a jornalistas neste sábado.