Índia retira três divisões militares da fronteira com o Paquistão O Exército indiano retirou três divisões de ataque da fronteira com o Paquistão, reduzindo a ocupação militar na medida em que diminuiu o número de infiltrações de milicianos islâmicos, informaram hoje oficiais e funcionários indianos. O Exército retirou as três divisões há uma semana, antes que um ataque de milicianos matasse no sábado 28 pessoas em Jammu, a capital de inverno do estado de Jammu-Caxemira, informaram as fontes à Associated Press, pedindo que não fossem identificadas. Em Nova Délhi, o ministério da Defesa negou a informação e assegurou que "não há mudança no nível de ocupação do Exército indiano, incluídas as formações de ataque". As fontes anônimas, que em outras ocasiões já haviam dado informações confiáveis sobre deslocamentos militares, disseram que o governo não planejava divulgar a retirada das tropas. Cada divisão de ataque é formada por 6.000 soldados, o que implica em que a retirada informada pelos funcionários poderia envolver aproximadamente 18.000 homens armados prontos para o combate. O chanceler indiano, Jaswant Singh, disse que os esforços para normalizar as relações com o Paquistão "sofreram seguramente um retrocesso" após o ataque de sábado. No entanto, considerou que os atacantes estão sendo "inspirados" pelo Paquistão, mas não têm sua sede no país vizinho, como o governo de Nova Délhi chegou a considerar em outras ocasiões. No Parlamento, a oposição acusou o governo de não ter uma política clara para combater o terrorismo. "A fim de ocultar sua debilidade em combater o terrorismo, vocês vêm culpando o Paquistão. e depois queixando-se com as potências mundiais", disse Shivraj Patil, um legislador do Partido do Congresso, o principal da oposição. Advani apoiou a política que o partido nacionalista hindu, no poder durante décadas, vinha mantendo desde antes de esta região ser dividida entre os dois países em 1947. Para o legislador, "Jammu-Caxemira é parte da Índia - não apenas a área que administramos, mas também a governada pelo Paquistão". Índia e Paquistão, que possuem armas nucleares, pareciam à beira de uma quarta guerra antes que as tensões entre ambos diminuíssem no mês passado, graças a um esforço diplomático dos EUA e da Grã-Bretanha.