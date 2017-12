Índia, Rússia e China discutem cenário internacional O chefe da diplomacia indiana, Pranab Mukherjee, recebe nesta quarta-feira, em Nova Délhi, os ministros de Relações Exteriores da Rússia e China. A reunião, marcada há um mês, é para coordenar esforços no cenário internacional. O chinês Li Zhaoxing e o russo Serguei Lavrov devem se reunir também com o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh. Zhaoxing está no país desde o dia 11. Ele já se reuniu na terça-feira com Mukherjee para discutir a aliança estratégica entre os dois países, informou em Nova Délhi a embaixadora indiana na China, Nirupama Rao. Os dois anunciaram compromisso de aumentar o comércio bilateral, que foi de US$ 25 bilhões em 2006. Até 2010, a meta é US$ 40 bilhões