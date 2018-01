Índia se opõe ao texto do acordo e impasse na OMC persiste O impasse persiste em Doha, na IV Reunião Ministerial da Organização Mundial do Comercio (OMC). Com o rascunho da declaração final pronto, a Índia mantém sua posição de não assinar o acordo. A Índia se opõe aos resultados da negociação para têxteis, investimento e concorrência e meio-ambiente. A Jamaica também se levantou sobre as mesmas questões, tirando a Índia do isolamento. O impasse persiste. O encontro deveria ter terminado ontem, mas os negociadores continuam hoje à tarde em Doha.