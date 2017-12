Índia: sobe para 136 número de mortos em tremor Pelos menos 136 pessoas foram mortas no estado a oeste da Índia, Gujarat, hoje em virtude de um forte terremoto de 6,9 graus de magnitude da escala Richeter, segundo a emissora de TV Star News. Já a coopertativa de jornais da Índia PTI declara que o número de mortos na cidade de Ahmedabad, no mesmo estado, é de 100. Ainda há várias pessoas presas nos escombros de vários prédios que desabaram em virtude do tremor. Além da Índia, o tremor que ocorreu às 8h50, do horário local, (1h20 horário de Brasília) atingiu também o Paquistão - onde duas mortes já foram registradas - e o Nepal. O ministro Haren Pandya declarou que mais de 100 prédios desmoronaram. Houve ainda registro de minas de carvão e linhas férreas completamente destruídas, além da energia elétrica e linhas telefônicas terem sido cortadas em várias regiões.