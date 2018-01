Índia testa com sucesso míssil de 80 quilômetros de alcance A Índia testou neste domingo, 25, com sucesso o míssil "Astra", de 80 quilômetros de alcance e fabricado com tecnologia exclusivamente indiana, no centro de provas de armamento de Chandipur, em Orissa (leste do país), segundo a agência de notícias PTI. Segundo o Ministério da Defesa da Índia, o lançamento aconteceu às 11h56 (3h24 de Brasília), e o míssil, de 3,5 metros de comprimento e um diâmetro inferior a 18 centímetros, alcançou uma velocidade de Mach 2,2 (2,2 vezes a velocidade do som). Um segundo protótipo será lançado nos próximos dias em uma área próxima sob condições diferentes de inclinação e alcance, o que obrigará a evacuação de mais de 6 mil habitantes dos povoados situados dentro de um raio de 2,5 quilômetros do local do lançamento. A população evacuada será hospedada temporariamente em quatro refúgios construídos pelo governo, que proporcionarão "todos os serviços necessários" aos deslocados, entre os quais há 1.800 crianças. O primeiro lançamento de um míssil "Astra" ocorreu em 9 de maio de 2003 na mesma área. Outras duas provas ocorreram em 11 e 12 de maio daquele ano. Segundo autoridades militares, é possível que seja realizado nas próximas horas um lançamento de teste do míssil Dhanush, uma versão naval do míssil com capacidade nuclear "Prithvi", de uma embarcação decombate situada na baía de Bengala (costa nordeste da Índia). A Índia disputa uma corrida por armamento nuclear e convencional com seu vizinho e inimigo Paquistão.