Índia testa com sucesso míssil disparado de submarino A Índia testou com sucesso nesta terça-feira um míssil lançado por um submarino e com capacidade de transportar uma ogiva nuclear. O K-15, com alcance máximo de 700 km, foi disparado da baía de Bengal. Segundo um porta-voz do Ministério da Defesa, o lançamento "foi um sucesso". A Índia, já com tecnologia para disparar mísseis da terra e do ar, agora está mais próxima de conseguir lançá-los da água, um importante passo para se equiparar a países como Estados Unidos, Rússia, França e China. De acordo com oficiais, o K-15 será utilizado no futuro com um submarino nuclear construído no país, após novos testes. As Forças Armadas da Índia são a quarta maior do mundo e atualmente passam por uma movimentada fase de modernização. (Por Krittivas Mukherjee)