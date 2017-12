Índia testa com sucesso míssil supersônico indo-russo A Índia fez hoje um novo e bem-sucedido teste com o míssil de cruzeiro supersônico indo-russo "Brahmos", lançado da base de Chandipur, no estado de Orissa (leste), informou a agência PTI. "O lançamento foi bem-sucedido, mas teremos que analisar os dados para fazer uma avaliação", disse uma fonte do Ministério da Defesa citada pela PTI. O "Brahmos", um míssil terra-terra de três toneladas, tem 290 quilômetros de alcance e é capaz de levar ogivas convencionais de até 300 quilos. Batizado com as primeiras sílabas dos rios indiano e russo Brahmaputra e Moskva, respectivamente, sua tecnologia foi desenvolvida por uma companhia mista criada pela Rússia e a Índia após um acordo bilateral alcançado em fevereiro de 198. O primeiro teste com o "Brahmos" foi feito em 2001. Desde então, foram realizados cerca de dez testes bem-sucedidos.