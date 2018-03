Índia testa mísseis capazes de atingir o Paquistão Depois de uma semana de troca de farpas e ameaças, a Índia testou hoje um novo míssil capaz de carregar armas nucleares a qualquer ponto do vizinho Paquistão, mas garantiu que a ação não está relacionada aos recentes desentendimentos entre os dois países. O míssil Agni I foi disparado da área de testes de Chandipur, na costa do Estado de Orissa, disse P. K. Bandyopadhyay, porta-voz do Ministério da Defesa. O Agni I tem alcance de 600 a 800 quilômetros. O teste ocorreu numa área distante cerca de 1.200 km de Nova Délhi. A Índia qualificou o teste como "rotineiro". Porém, ele ocorre num momento no qual os governos de Índia e Paquistão vêm trocando farpas com relação às suas capacidades de retaliação nuclear, caso um dos dois adote uma postura militar agressiva. O governo paquistanês reagiu dizendo não ter ficado surpreso, pois "as ambições nucleares e bélicas da Índia são bem conhecidas". Para a Grã-Bretanha, o teste representou um sinal negativo para a região e para o mundo. Na quarta-feira, um instituto paquistanês de pesquisas nucleares aprovou o transporte de um novo míssil balístico de médio alcance, o Ghauri, capaz de carregar materiais nucleares. O presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, participou da cerimônia de aprovação no Laboratório de Pesquisas de Kahuta, nos arredores de Islamabad. Índia e Paquistão - rivais desde 1947, quando obtiveram independência da Grã-Bretanha - estiveram no ano passado à beira da quarta guerra entre os dois países em meio século. O governo indiano acusou o serviço secreto paquistanês e grupos rebeldes islâmicos baseados no país vizinho de orquestrarem um atentado contra o Parlamento indiano em dezembro de 2001. O Paquistão nega a acusação com veemência. A intensa pressão diplomática exercida pelos Estados Unidos e outros países conseguiu amenizar a tensão e evitar a guerra naquele momento. As duas partes foram persuadidas, em outubro, a recuar centenas de milhares de soldados enviados à fronteira comum. Duas das três guerras travadas entre Índia e Paquistão desde 1947 tiveram como pretexto a conturbada região da Caxemira.