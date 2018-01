Índia testa míssil Astra pela terceira vez em uma semana A Índia testou nesta quinta-feira, 29, o míssil ar-ar Astra pela terceira vez em apenas uma semana. Com alcance de 80 quilômetros, este é o primeiro fabricado com tecnologia exclusivamente nacional, informou uma fonte do Ministério da Defesa. O Astra, cujo nome significa "arma" em hindi, foi lançado do Campo de Provas Integrado (ITR, sigla em inglês) do Exército, na localidade de Chandipur, no distrito de Balasore, às 11h33 (6h03 de Brasília). Com o lançamento, as autoridades militares pretenderam estudar o sistema de controle do míssil, como parte de seu programa de desenvolvimento, informou a fonte, citada pela agência indiana "PTI". O Exército admite um novo lançamento ao longo do dia. O teste desta quinta foi o terceiro nesta semana. Outros dois Lançamentos com o míssil, que começou a ser testado em 2003, foram realizados nos dias 25 e 26 março. O míssil tem 3,5 metros de comprimento e menos de 18 centímetros de diâmetro. A Índia mantém uma corrida de armamento nuclear e convencional com o seu vizinho e rival Paquistão.