Índia testa míssil com capacidade nuclear A Índia realizou na manhã desta quinta-feira o lançamento do míssil Agni, de médio alcance, com capacidade de carregar uma ogiva nuclear. Segundo funcionários da Defesa indiana, o lançamento, que aconteceu em Chandipur, zona costeira do estado de Orissa, no leste do país, foi um sucesso. O míssil viajou cerca de 800 km sobre a Baía de Bengala. O governo de Nova Délhi afirmou que o lançamento do míssil é um exercício rotineiro e que não tem ligação com o Paquistão. Nos últimos anos, os dois países disputaram a hegemonia da Caxemira.