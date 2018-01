Índia testa míssil com capacidade nuclear A índia fez um teste de lançamento de um míssil terra-terra capaz de carregar armas nucleares, informa um porta-voz do Ministério da Defesa. O míssil Agni 2 decolou da base de testes da Ilha Wheeler, no Estado de Orissa. Este foi o terceiro teste do Agni 2, que tem alcance de 2.500 km. O míssil pode carregar até 1.000 kg de explosivos, convencionais ou nucleares, segundo dados do ministério indiano. O Paquistão, país vizinho da Índia e que também possui armas atômicas, havia sido avisado do teste.