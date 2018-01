Índia testa míssil de média distância A Índia testou um míssil terra-ar de média distância na região leste do país, informou a agência de notícias Press Trust of India. O míssil tem alcance de 25 quilômetros e é um dos cinco mísseis em desenvolvimento pela Organização de Desenvolvimento e Pesquisa de Defesa da Índia. O governo indiano alega que precisa de mísseis para defender-se do Paquistão, a oeste, e da China, ao norte.