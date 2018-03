Índia testa míssil de médio alcance A Índia realizou hoje um teste com um míssil terra-ar de médio alcance, denominado Akash, disparado a partir de Chandipur, no leste do seu território, anunciou a agência Press Trust of India. O míssil foi lançado de uma rampa móvel às 15h25 horas locais. No último dia 9, a Índia havia testado um míssil balístico capaz de transportar uma ogiva nuclear. A Índia, assim como o seu vizinho e rival Paquistão, é um Estado nuclear declarado desde 1998.