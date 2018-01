Índia testa míssil desenvolvido em parceria com a Rússia A Índia testou neste domingo um míssil de cruzeiro supersônico desenvolvido em parceria com a Rússia, informou o Ministério de Defesa do país asiático. O teste do míssil Brahmos "foi uma operação de rotina, a quarta da série", explicou Amitabha Chakrabarti, porta-voz do ministério indiano. Não houve reação imediata do Paquistão, rival nuclear da Índia. O míssil foi lançado sobre a baía de Bengala a partir de uma plataforma em Chandipur, no Estado de Orissa, 1.200 quilômetros a sudeste de Nova Délhi. O Brahmos tem alcance de 290 quilômetros e pode transportar até 300kg de ogivas convencionais, informou o ministério por meio de um comunicado. Segundo as autoridades indianas, os testes têm como objetivo medir a precisão e outros parâmetros do míssil.