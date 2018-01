Índia testa míssil pela segunda vez em três dias A Índia testou neste domingo um míssil ar-ar Astra pela segunda vez em três dias, informou a imprensa local. O míssil foi lançado de um campo de testes em Chandipur, no Estado indiano de Orissa, costa leste do país, informou a agência de notícias Press Trust of India. O Astra tem alcance de 25 a 40 quilômetros e foi construído pela Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia. O primeiro míssil desse tipo foi testado na sexta-feira, também do campo de testes de Chandipur. O teste de hoje foi realizado um dia depois de o subsecretário de Estado dos EUA Richard Armitage ter visitado o país e manifestado otimismo de que Índia e Paquistão se aproximem e voltem a dialogar sobre a antiga disputa entre os dois pela conturbada região himalaia da Caxemira. De acordo com a agência, um cientista não identificado disse que o teste do míssil tinha como objetivo ajustar o sistema de controle do Astra.