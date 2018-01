Índia testa míssil que pode levar ogiva nuclear A Índia testou nesta terça-feira seu mais moderno míssil de médio alcance, o Prithvi, capaz de transportar uma ogiva nuclear, disse a agência de notícia Press Trust of India (PTI). Trata-se da segunda prova em menos de um mês. O disparo do míssil ocorre um dia depois da primeira conversa importante entre líderes da Índia e do Paquistão em quase dois anos. A chamada telefônica feita na segunda-feira pelo primeiro-ministro paquistanês, Zafarullah Khan Jamali, para o primeiro-ministro indiano, Atal Bihari Vajpayee, foi considerada uma "quebra do gelo" no impasse existente entre os dois rivais nucleares do sul da Ásia. Não foram dados mais detalhes sobre o lançamento do míssil Prithvi, que tem um alcance de 150 km. Em março, a Índia também lançou um míssil do mesmo tipo em seu campo de provas de Chandipur, no estado oriental de Orissa. Horas depois, o Paquistão testou um míssil similar.