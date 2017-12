Índia testa míssil supersônico Apesar das fortes chuvas, a Índia realizou hoje o sétimo teste de seu míssil de cruzeiro Brahmos, desenvolvido em conjunto com a Rússia e capaz de atingir grandes cidades do Paquistão, seu vizinho e rival nuclear, informou a imprensa local. O míssil de oito metros de cumprimento, inspirado no míssil russo Yahont, não pode transportar ogivas nucleares, mas tem alcance de 300 quilômetros e é capaz de carregar 200kg de explosivos. O Brahmos foi disparado de Balasore, na costa do Estado indiano de Orissa, no leste do país. Segundo a agência de notícias Press Trust of India, o teste do míssil supersônico foi um sucesso.