Índia testa seu míssil nuclear "Agni III" A Índia fez hoje um teste de seu míssil balístico "Agni III", de alcance médio com capacidade nuclear e com raio de ação que pode chegar até a China, informou a agência local "PTI". O míssil, com alcance de 3.500 quilômetros, foi lançado às 11h05 hora local (2h35 de Brasília) de uma plataforma fixa no complexo de Defesa na ilha de Wheeler, em Orissa (leste da Índia), depois que os testes foram adiados duas vezes. O ato teve a presença do ministro de Defesa indiano, Pranab Mukherjee, e seu assessor científico, M. Natarajan. Segundo várias testemunhas disseram à "PTI", o míssil deixou atrás de si "uma esteira de fumaça amarela e fogo, e desapareceu nas nuvens em segundos". O "Agni-III" é um míssil balístico terra-terra de alcance médio, propulsado por combustível sólido e líquido, capaz de levar uma ogiva nuclear à distância de Moscou ou Xangai, e uma carga de até mil quilos. Este míssil é o mais sofisticado do arsenal da Índia, potência nuclear assim como seu vizinho e inimigo Paquistão.