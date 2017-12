Índia vai ultrapassar China em população O Brasil cairá do quinto para o sétimo posto na lista dos países mais populosos do mundo entre 2001 e 2050, segundo o informe do Population Reference Bureau (PRB). Mundialmente, o documento afirma que em 2050 a Índia passará a China como nação mais populosa, com 1,620 bilhão contra 1,369 bilhão. O informe, divulgado nesta segunda-feira, estima a população brasileira em 171,766 milhões de pessoas em 2001, o que coloca o Brasil hoje no quinto lugar da lista, atrás de China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Para 2025, afirma o PRB, o Brasil cairá para o sexto lugar com estimados 218,980 milhões de habitantes, e para o sétimo posto em 2050, com estimados 247,244 milhões.