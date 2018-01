Indiana dá à luz netos gêmeos Uma mulher de 43 anos no oeste da Índia deu à luz netos gêmeos, agindo como mãe de aluguel para a filha, informaram médicos hoje. A filha, residente na Grã-Bretanha, sofre de uma rara condição médica - ela não tem o útero. A filha escolheu a mãe depois que médicos disseram que as chances de um nascimento bem sucedido eram maiores se a mãe de aluguel fosse da mesma família. "As crianças estão bem, assim como a avó", anunciou a doutora Nayana Patel, uma especialista em fertilidade que tratou as mulheres. Os gêmeos, um menino e uma menina, nasceram de cesariana com uma diferença de 90 segundos um para o outro. Os nascimentos ocorreram duas semanas atrás em Anand, uma cidade 100 km ao sul de Ahmadabad, a capital comercial do estado ocidental de Gujarat.