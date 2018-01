Indiana sacrifica o filho para salvar o marido do alcoolismo A polícia indiana prendeu uma mulher que sacrificou seu filho de dois anos por acreditar que isso poderia ajudar a curar seu marido do alcoolismo, noticiou o jornal The Times of India. O corpo do bebê, com a cabeça quebrada, foi encontrado em um estábulo em Nangloi, nos subúrbios de Nova Delhi, segundo o Comissário de Polícia Satish Golcha revelou ao jornal. A mulher, identificada como Santosh, de 35 anos, foi presa quarta-feira e confessou o crime. Ela contou que um místico hindu, que ela encontrou num ponto de ônibus, disse-lhe que o sacrifício de um bebê poderia fazer com que seu marido parasse de beber e a surrasse. A polícia prendeu também o sobrinho de Santosh, suspeito de ajudá-la a cometer o crime. Não está claro quando a criança foi morta, mas a polícia disse que ele desapareceu Sábado, quando ele e seu primo de três anos foram enviados a uma mercearia.