Indiana se suicida em Roma por ter sido obrigada a se casar Uma indiana se suicidou em uma linha de trem de Soliera, norte da Itália, por não querer voltar a seu país, onde sua família a obrigou a se casar com um cunhado de seu ex-marido que era muito mais velho que ela, informou nesta terça-feira a imprensa italiana. Kaur, de 31 anos, tinha dois filhos e morava na Itália. O marido dela morreu no ano passado. Antes de se suicidar, Kaur escreveu uma carta na qual dizia que não queria voltar à Índia e pedia que seus filhos permanecessem na Itália. "Não permitam que minha filha de 13 anos e meu menino de 12 vivam as imposições e os preconceitos", escreveu. Após a morte de seu marido e devido às reiteradas pressões de sua família para que ela voltasse à Índia para "decidir sobre seu futuro", a mulher optou por retornar ao país por 40 dias, quando se casou com esse cunhado de seu marido, que tem 70 anos. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, Kaur explicou a companheiros da fábrica onde trabalhava em Soliera que estava "desesperada", e que a tinham "obrigado a respeitar as tradições" com as quais ela não concordava. Na localidade italiana, a mulher contava com a ajuda de serviços sociais e, como ela tinha que trabalhar, uma família cuidava de seus filhos. Essa mesma família tem, agora, a guarda temporária das Crianças. Em agosto, o novo marido de Kaur, que tinha ficado na Índia, exigiu que ela voltasse para o país e levasse seus filhos. Na noite em que decidiu se suicidar, a mulher foi a um supermercado da cidade para comprar uma garrafa de uísque e, depois, dirigiu-se à estação de trem, onde esperou o primeiro comboio e se atirou nos trilhos. O caso de Kaur lembra o de uma jovem paquistanesa de 21 anos que namorava um jovem italiano e foi degolada em agosto por seu pai e por outros familiares por não querer se casar com um parente distante.