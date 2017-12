Indianas condenadas à morte pela morte de 13 crianças A Corte Suprema da Índia confirmou a condenação à morte de duas mulheres do Estado de Maharashtra, pelo assassinato de 13 crianças, informou a rede de televisão local NDTV. As duas mulheres utilizavam as crianças para cometer roubos e depois as matavam. A polícia só encontrou os cadáveres de sete das 13 vítimas. As mulheres já tinham sido condenadas à morte pelo Tribunal Superior de Mumbai, capital do Estado de Maharashtra. Mas apresentaram um recurso à máxima autoridade judicial do país, que na quarta-feira confirmou a sentença.