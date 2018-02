Indiano e nepalês seqüestrados no Afeganistão são libertados

Um trabalhador indiano e outro nepalês, seqüestrados mês passado na província afegã de Herat (oeste), foram libertados, segundo informou neste domingo, 18, o Ministério de Assuntos Exteriores indiano. O engenheiro Mohammed Nayeem foi seqüestrado junto a um trabalhador nepalês enquanto prestavam serviço à companhia HEB International Logistics, com sede em Dubai. A libertação aconteceu neste sábado à tarde, e ambos já se encontram à disposição da companhia. Nenhum grupo assumiu o seqüestro e o Ministério não divulgou detalhes dos responsáveis, embora no Afeganistão operem vários grupos de malfeitores e além disso há uma intensa atividade insurgente. O seqüestro aconteceu na estrada que liga o distrito de Adraskan com a cidade de Herat.