Indiano é pai pela nona vez aos 90 anos

Um camponês da região de Rajastão, no oeste da Índia, foi pai pela nona vez aos 90 anos, informa neste domingo, 5, o jornal "The Times of India", que atribui a energia do idoso ao consumo de "leite de camelo". A esposa de Nanu Ram Jogi, 60 anos mais jovem que ele, deu recentemente à luz a uma menina em um hospital de Rajastão, o que transformou o camponês no pai mais velho que se conhece na Índia, segundo o jornal. A mulher, Saguri, é a quarta esposa do agricultor, que além de seus oito filhos anteriores tem "mais de uma dúzia de netos", explica o "Times of India". Em agosto do ano passado, Virmaram Jat, outro idoso da região, foi pai aos 88 anos, e assegurou que o motivo de sua virilidade era o consumo de leite de camelo. Segundo o jornal, é "muito provável" que Jogi, que vive a apenas cinco quilômetros de Virmaran Jat, "beba o mesmo elixir".