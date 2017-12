Indiano preso diz que Al-Qaeda planeja outros atentados A polícia indiana afirmou hoje que um homem detido no mês passado confessou que a Al-Qaeda, rede de Osama bin Laden, planejou ataques terroristas na Grã-Bretanha, Austrália e Índia parecidos com os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. O suspeito - identificado como Mohammed Afroz, um muçulmano de 28 anos residente em uma das favelas de Bombaim - foi ordenado a permanecer duas semanas sob custódia da polícia em uma prisão, onde será questionado. Segundo um oficial de polícia de Bombaim, que pediu anonimato, Afroz foi detido em 2 de outubro depois de ter sido encontrado em um hotel próximo à sua casa. Após os atentados de 11 de setembro, autoridades indianas aumentaram a segurança e iniciaram uma série de buscas a hotéis nas grandes cidades para checar os históricos dos hóspedes. Hoje, o ministro do Interior indiano, Lal Krishna Advani, afirmou que Afroz confessou à polícia "que a rede Al-Qaeda planejou atacar a Grã-Bretanha, Austrália e ou o Parlamento (indiano). Seria uma conspiração maciça". Leia o especial