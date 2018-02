Índice da ONU aponta para fim da onda de alta dos alimentos Um índice de preços alimentícios compilado pela FAO (órgão da ONU para alimentação e agricultura) estabilizou-se em abril, o que sugere que a onda mundial de aumentos nos preços dos alimentos está chegando ao fim. O Índice de Preços Alimentícios caiu pela primeira vez desde janeiro de 2007, indo de 217 em março para 216,7, segundo os dados disponíveis no site http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex. "Parece indicar que o pior ficou para trás", disse à Reuters o economista da FAO Abdolreza Abbassian. A FAO diz que os distúrbios ocorridos em vários países pobres podem piorar se os preços continuarem aumentando. A agência realiza entre os dias 3 e 5 de junho em Roma uma cúpula para tratar do assunto. Em abril, o arroz foi o único cereal que teve aumento, mas Abassian disse que essa tendência deve parar se os países exportadores suspenderem as restrições que adotaram para proteger seus estoques. O economista também disse que é preciso examinar os dados com cautela, e que "muita coisa depende das safras deste ano". "Com todos esses desastres naturais por todos os lados, ninguém pode ter certeza demais da perspectiva a esta altura." Um dos fatores para a redução geral do índice de abril foi o aumento da produção de trigo nas últimas semanas.