Índice de aprovação a Yoshiro cai ainda mais O índice de aprovação do governo do primeiro-ministro do Japão, Yoshiro Mori, caiu para o menor nível desde que ele assumiu o cargo, em abril do ano passado. De acordo com pesquisa realizada pelo diário Nihon Keizai Shimbun, apenas 15,7% dos entrevistados apóiam o governo, um nível 2,4 pontos abaixo do registrado na pesquisa anterior, de dezembro. O índice de desaprovação subiu 0,7 ponto em relação a dezembro, para 70.6%. Mori assumiu com um índice de aprovação de 36% dos japoneses, mas a população começou a mostrar decepção em relação ao seu governo após uma série de deslizes verbais. O popularidade do primeiro-ministro perdeu força rapidamente e, em junho, apenas 16,7% consideravam bom o seu governo. Escândalos recentes envolvendo membros de seu gabinete voltaram a abalar a imagem de seu gabinete. Mesmo entre simpatizantes do Partido Democrático Liberal (PDL) há um índice de desaprovação de 46,8%.