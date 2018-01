Indiciada mãe que ajudou a morrer o filho tetraplégico Marie Humbert, mãe de Vincent Humbert, tetraplégico de 22 anos de idade, falecido há quatro meses com a ajuda e assistência materna e de seu médico, Fréderic Chaussoy, no hospital de Berck Plage, no norte da França, foi hoje indiciada por administração de substâncias tóxicas. Amanhã será a vez do médico ser ouvido pela Justiça. Tudo indica que ele também poderá ser indiciado, mas por "envenenamento com premeditação", crime passível de prisão perpétua. Foi ele o responsável pela injeção que acelerou a morte do paciente. Marie Humbert assumiu inteiramente a responsabilidade pela morte do filho e isentou de culpa o médico e sua equipe. Vincent Humbert queria morrer e a França inteira sabia disso. Além de tetraplégico, estava surdo e mudo, conseqüência de um acidente de carro. A mãe disse em entrevista à televisão francesa que iria ajudá-lo a se suicidar. No dia 24 de setembro de 2003, poucos dias antes da publicação de um livro-testamento no qual Vincent solicitou mais uma vez "o direito de morrer com dignidade", ela administrou-lhe um produto tóxico, que provocou um coma profundo, mas não matou o doente. A morte só ocorreu dias depois, após a equipe do médico Frederic Chaussoy ter aplicado a injeção letal. O próprio ministro da Saúde, o médico Jean-François Mattei, assumiu hoje a defesa dos acusados dizendo que "a era da obstinação terapêutica chegou ao fim", sendo indispensável "abandonar a hipocrisia".