Indício terrorista deixa Israel em estado de alerta Parte do território israelense foi colocado em estado de alerta neste domingo assim que a Polícia encontrou indícios claros sobre possíveis atentados terroristas na região. Uma rádio local informou que as escolas continuam fechadas na cidade de Naharia e o centro de Israel e Jerusalém aumentou o número de policiais. O jornal Haaretz informou que Israel estaria preparado para uma retirada total dos territórios da Cisjordânia ocupados há várias semanas. O Exército israelense anunciou este domingo que matou no sábado dois palestinos armados na Faixa de Gaza e que prendeu outros dois na Cisjordânia. Os dois palestinos mortos foram encontrados no assentamento judeu de Netzarin armando uma bomba. No local foi encontrado também armas e granadas. Em Salfit, na Cisjordânia, um comando israelense que patrulhava de helicóptero capturou neste Domingo dois palestinos que preparavam um atentado suicida em Israel.