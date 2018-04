Indígena do Peru pede asilo à Nicarágua O líder indígena Alberto Pizango, acusado pelo governo do Peru de promover uma onda de protestos que no fim de semana deixou pelo menos 35 mortos, refugiou-se ontem à tarde na Embaixada da Nicarágua em Lima em busca de asilo, informou o primeiro-ministro peruano, Yehude Simon a uma comissão do Congresso. O governo emitiu ordem de prisão contra Pizango depois de responsabilizá-lo pelos confrontos entre os manifestantes e a polícia na cidade de Bagua, nordeste do Peru. Os choques começaram na sexta-feira quando policiais tentaram desbloquear uma rodovia que estava ocupada havia várias semanas por milhares de indígenas. Eles estão ocupando estradas na Amazônia peruana há mais de 30 dias e no domingo tomaram dois campos de petróleo. Os indígenas exigem a revogação de decretos que, segundo eles, poderiam desapropriar suas terras em benefício de petrolíferas, mineradoras ou madeireiras. A polícia boliviana havia ordenado ontem o "rastreamento" de todos os postos da fronteira com o Peru para determinar se Pizango tinha entrado no país. As autoridades peruanas haviam insinuado que o líder indígena poderia ter entrado na Bolívia, o que ameaçou deteriorar ainda mais as já tensas relações com o país vizinho. Recentemente, o Peru concedeu asilo político a três ex-ministros bolivianos, o que enfureceu La Paz.