Indígenas apontam possível fraude Uma das tentativas mais abusadas de fraude veio à tona na reta final da campanha para as eleições, quando na quarta-feira índios da tribo wichi, da Província de Formosa, fizeram uma barreira na Rodovia 81 para protestar contra o confisco de suas carteiras de identidade, que lhes permite votar. Aliados da presidente Cristina Kirchner estariam por trás do confisco, com intenções eleitorais, informou a TV Todo Notícias, que acompanhou o protesto. Segundo a TV, o confisco foi patrocinado pelo candidato local da Frente pela Vitória (a sublegenda criada pelo ex-presidente Néstor Kirchner), Francisco Mendoza, e seu irmão, Cristino Mendoza, prefeito de Ingeniero Suárez, cidade de 20 mil habitantes - metade indígena. Os 2 mil eleitores indígenas seriam levados a um ginásio de esportes na noite anterior à eleição, onde dormiriam, e de manhã receberiam a identidade e a cédula preenchida que deveriam depositar nas urnas.