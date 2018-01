17 pessoas morrem em incêndio em bar de karaokê na Indonésia

Na Indonésia, 17 pessoas morreram e mais 71 foram hospitalizadas em decorrência de um incêndio em um bar de karaokê no domingo.

Testemunhas informaram às autoridades locais que o incêndio começou no segundo andar do estabelecimento por volta da 1 da manhã (horário local), quando centenas de pessoas cantavam em salas privadas do bar de karaokê Inul Vizta Karaoke, no centro de Manado, a capital da província de Sulawesi do Norte.

Funcionários do bar não conseguiram conter o incêndio com extintores e bombeiros levaram horas para conter as chamas. Investigações preliminares apontam como causa um curto-circuito.

Segundo informações da polícia, muitas pessoas entraram em pânico e quebraram as janelas para sair do prédio. Outras ficaram presas no segundo andar com a fumaça, já que o estabelecimento possui apenas uma porta de saída. Fonte: Associated Press