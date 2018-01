Indonésia: 5 mortos em confronto em Irian Jaya Quatro soldados da força especial do Exército indonésio e um separatista rebelde foram mortos hoje em confrontos na província de Irian Jaya. Uma agência de notícias do estado de Antara divulgou que o embate ocorreu no sábado, quando rebeldes realizaram um ataque de surpresa a um posto militar avançado em Betaf, uma cidade na fronteira com a Papua Nova Guiné, cerca de 4 mil quilômetros ao nordeste de Jacarta. O anúncio diz que os guerrilheiros torturaram e depois mataram os quatro membros do Kopassus - um exército especial treinado por oficiais norte-americanos e que são acusados de várias violações aos direitos. Irian Jaya, também conhecida como a Papua Ocidental, é localizada ao oeste da ilha da Nova Guiné. Rebeldes do Movimento pela Libertação da Papua têm lutado pela independência desde que a Indonésia ocupou a ex-colônia holandesa em 1963. A Indonésia anexou formalmente a região em 1969 depois de uma permissão da Organização das Nações Unidas na qual cerca de mil líderes de tribos supostamente manifestaram sua vontade pela ocupação. No mês passado, um grupo de rebeldes seqüestrou 16 pessoas - incluindo dois empregados de uma madeireira sul-coreana - também próximo à fronteira. Deste total, 13 foram libertados depois de conversas diretas com o presidente Abdurrahman Wahid.