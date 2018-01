Indonésia acusa Jemaah Islamiyah de atentado contra hotel A Indonésia acusou oficialmente neste sábado o grupo extremista Jemaah Islamiyah (Comunidade Islâmica) como responsável pelo atentado à bomba da última terça-feira contra o hotel J. W. Marriot na capital do país, que deixou dez mortos e 150 feridos. "Temos absoluta certeza de que a Jemaah Islamiyah está por trás disso", disse o ministro da Defesa, Matori Abdul Djalil. Ontem, o chefe da polícia indonésia, D´ai Bachtiar, já havia vinculado o atentado à Jemaah Islamiyah, qualificada por ele como um "braço da rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, no sudeste asiático". No fim da noite de ontem, a Indonésia garantiu que os extremistas que atacaram o hotel foram treinados no Paquistão e no Afeganistão. O governo paquistanês reagiu imediatamente e questionou o fato de a chancelaria indonésia não ter compartilhado as informações que possuía para que providências pudessem ser tomadas.