Indonésia anuncia medidas de segurança contra tsunami A Indonésia vai estabelecer zonas de segurança no litoral onde houver risco de tsunamis (ondas gigantes), segundo a última medida anunciada pelo governo para evitar um novo desastre como o de 17 de julho, no qual morreram cerca de 600 pessoas. As zonas de segurança serão plataformas elevadas, quatro a cinco metros acima do solo, a pelo menos 500 metros do litoral. Elas servirão como área de evacuação em caso de tsunami, informou nesta sexta o jornal "The Jakarta Post". "A construção destas instalações virá no mesmo pacote dos sistemas de alarme de tsunamis", anunciou o ministro de Cultura e Turismo, Jero Wacik, na devastada praia de Pangandaran, no sudoeste da ilha de Java. O governo indonésio anunciou também esta semana a instalação de sirenes nas torres de telefonia celular para ordenar a retirada das povoações litorâneas quando houver o risco de ondas gigantes. As medidas só terão efeito no fim de 2008. As autoridades indonésias têm sido criticadas por não avisar com antecedência a população do litoral sul de Java.