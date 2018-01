Indonésia anuncia novo ministério A presidente da Indonésia, Megawati Sukarnoputri, anunciou hoje seu ministério, quase três semanas após tomar posse. Entre os 31 integrantes de seu gabinete estão o general aposentado Susilo Bambang Yudhoyono como ministro da Segurança e Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, ex-embaixador indonésio nos Estados Unidos. A principal tarefa do novo ministério será tirar a Indonésia da recessão econômica e manter a unidade das diversas ilhas que formam a nação sul-asiática. "A unidade da nação será a primeira prioridade de meu gabinete", disse Megawati, em um pronuciamento pela TV. Segundo a presidente, os ministros ainda vão aprofundar as relações com o Fundo Monetário Internacional, que vai liberar bilhões de dólares para resgatar a economia indonésia. No momento, os principais problemas econômicos da Indonésia são o câmbio flutuante e o setor bancário. Com o anúncio, a rupia indonésia teve a maior alta dos últimos 10 meses.